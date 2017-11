Cote d'Ivoire: Conseil national de sécurité - Des équipements remis aux 22 comités civilo-militaires

Dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité, les Comités civilo-militaires ont reçu des équipements.

Les 22 Comités civilo-militaires (Ccm) installés sur l'ensemble du territoire national peuvent initier des activités de façon autonome, et ce, depuis le 29 octobre.

Pour les rendre opérationnels, le secrétariat du Conseil national de sécurité (S-Cns) a remis à chaque Ccm, des équipements composés de 170 chaises, 3 à 4 bâches, un appareil de sonorisation, 2 ballons et 2 jeux de maillots.

Il s'agit de comités constitués de chefs traditionnels et religieux, de leaders communautaires, de membres de la société civile, des associations de femmes et de jeunes et des militaires. L'objectif visé étant de pacifier les relations entre civils et militaires dans les différentes localités du pays.

La remise symbolique de ce matériel a eu lieu à l'hôtel Président de Yamoussoukro, en présence du corps préfectoral des localités concernées, de Luc Grégoire directeur pays du Pnud et de 44 membres des Ccm installés.

Cette cérémonie a été couplée, d'un renforcement de capacités des membres des Ccm, dans les domaines de la mobilisation des ressources, de la planification des activités et dans la conduite d'un plan d'action. Cette formation a été assortie par l'élaboration d'une feuille de route validée par l'ensemble des parties prenantes.

Selon Yéwé Paulin qui représentait le secrétariat du Cns, c'est depuis 2016, que le gouvernement ivoirien, avec l'appui technique et financier du Pnud, s'est engagé dans ce processus de pacification des relations entre militaires, mais aussi entre militaires et les populations civiles, eu égard aux graves crises que la Côte d'Ivoire a vécues.

Il a en outre expliqué que les Ccm ont pour mission, de briser le mur de méfiance, par l'instauration d'un dialogue permanent entre les militaires et les civils.

Il a par ailleurs invité, les Ccm, à s'approprier les bonnes pratiques, pour le retour de la cohésion sociale. Ces équipements, a-t-il souligné, doivent leur permettre d'organiser des rencontres régulières à l'effet d'accomplir avec succès la délicate mission.

Quant à Luc Grégoire, il a salué le gouvernement ivoirien qui a vu juste de mettre les questions sécuritaires au centre de ses priorités. Il s'est également félicité de la création des Ccm qui sont des instruments de dialogue préventif et sécuritaire, visant à anticiper les conflits.

Il a enfin promis que son institution mettra tout en œuvre pour poursuivre ses appuis au Cns dans son processus de réforme du secteur de la sécurité (Rss).

Pour sa part, Koffi Kan qui représentait le directeur général de l'administration du territoire a dit la gratitude du gouvernement ivoirien au Pnud pour ses appuis multiformes.

Puis il a exhorté les forces de défense et de sécurité nationale à changer d'approche vis-à-vis des populations qu'elles doivent protéger. Ce qui aura pour avantage de briser le mur de méfiance et de favoriser un dialogue permanent, et donc de créer un climat de confiance, de cohésion sociale et de paix.