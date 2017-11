Afrique: L'envoyé spécial de l'ONU pour le Burundi de nouveau à Bujumbura

Et après son retrait de la CPI, Bujumbura vient de lui lancer un nouveau défi, en entamant il y a quelques jours un processus de révision de la Constitution, qui va ouvrir la voie à un quatrième mandat pour le président Pierre Nkurunziza. De quoi compliquer encore plus la tâche de l'envoyé spécial de l'ONU.

Michel Kafando ne va pas en rester là, il devrait rencontrer tour à tour tous les protagonistes du conflit burundais et autres groupes de pression présents sur place, notamment les confessions religieuses, les partis politiques, la société civile et le corps diplomatique, avant de quitter le Burundi dans trois jours.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.