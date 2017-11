Cote d'Ivoire: Hiré-Oumé - Des projets communautaires réalisés par la société minière

Dans le cadre de son programme de performance sociale et de responsabilité sociétale, la société minière Newcrest a procédé à la remise de projets communautaires.

Il s'agit de trois logements et cuisines extérieures pour les instituteurs de Bouakako, de travaux de reprofilage des voies de Hiré et du don de quatre véhicules aux forces de sécurité de Hiré et d'Oumé. C'était le 27 octobre, dans la cour de la mairie de Hiré. Le tout, pour un montant de 166.242.300 de F Cfa.

A cette occasion, le directeur général de Newcrest, Stephen Perkins, a indiqué que la mobilisation de ce jour démontre, une fois encore, l'importance du développement durable pour sa société et pour l'industrie minière dans son ensemble.

Il a souligné que la stratégie de responsabilité sociétale de Newcrest vise à développer quatre domaines : la santé, l'éducation, les infrastructures et les activités génératrices de revenus.

En matière d'éducation, les trois logements et cuisines construits pour les instituteurs de Bouakako vont, selon le directeur général, permettre un meilleur accueil des enseignants dans ce village.

Concernant les infrastructures, il a indiqué que ce sont 36,5 km de voies qui ont été reprofilées pour un coût de 65.463.000 de F Cfa afin de faciliter le transport des personnes et des marchandises dans la ville de Hiré.

Mieux, soutient Stephen Perkins, cela permettra le transport des produits vivriers et contribuera, par la même occasion, à l'autosuffisance alimentaire.

A toutes ces réalisations, il faut ajouter la construction du centre de santé urbain de Hiré, l'Institut de formation et d'éducation féminine et le projet d'adduction d'eau de la ville. Sans oublier les quatre véhicules remis aux forces de sécurité de Hiré et d'Oumé d'une valeur de 61.000.000 de F Cfa.

Ces projets communautaires ont été remis aux populations en présence du préfet de région, préfet du département de Divo, Kouakou Assoman. Celui-ci n'a pas manqué de remercier Newcrest pour leur réalisation.