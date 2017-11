Afrique: Climat des affaires - Le Congo dégringole au classement Doing business 2018

Le pays occupe le 179e rang contre le 177e cette année et le 176e l'année dernière, selon le rapport de la Banque mondiale, publié le 31 octobre.

Classée 25e au classement général, l'Ile Maurice possède le meilleur score d'Afrique subsaharienne. Quatre autres pays de la région ont enregistré des scores honorables en matière de facilitation des affaires, notamment le Rwanda (41e), le Kenya (80e), le Botswana (81e) et l'Afrique du Sud (82e). L'Ouganda est en 122e position devant la Tanzanie (137e), le Nigeria (145e), l'Ethiopie (161e), le Soudan (170e) et la République démocratique du Congo (182e).

L'une des économies les plus dynamiques du continent au cours de ces dernières années, la Côte d'Ivoire, occupe la 139e place. Le Cameroun (163e), le Gabon (167e) et la Guinée Equatoriale (173). Au bas du classement se trouvent les pays comme la Somalie (190e), l'Erythrée (189e), le Soudan du Sud (187e) et la République Centrafricaine (184e).

Selon le rapport, l'Afrique subsaharienne a enregistré des progrès dans la réalisation des réformes visant l'amélioration de l'environnement des affaires. L'Ile Maurice se distingue des autres pays de la région par la mise en place des réglementations commerciales portant, entre autres, sur l'obtention des permis de conduire et le paiement des taxes et impôts.

Certains pays de cette partie du continent figurent parmi les dix où l'accès au crédit est plus facile. C'est notamment le cas de la Zambie, classée au deuxième rang, juste après la Nouvelle Zélande ; le Rwanda (6e), le Malawi et le Nigeria (115e rang).

Le rapport stipule aussi que l'an dernier, quelque 83 réformes ont été introduites dans 36 des 48 pays de la région en vue de faciliter la pratique des affaires. Il souligne que l'Afrique subsaharienne affiche des performances « inédites » avec 31% de toutes les réformes mises en œuvre dans le monde en 2017.

Depuis le lancement du rapport Doing business en 2003, les pays d'Afrique subsaharienne ont introduit 798 réformes. Ceux ayant apporté plus de réformes en matière d'affaires sont le Rwanda (52 réformes), le Kenya (32) et Maurice (31).

Par ailleurs, le rapport relève des contreperformances dans la région en ce qui concerne le raccordement à l'électricité, le commerce transfrontalier et le transfert de propriété. Il faudrait en moyenne quelque 115 jours pour obtenir un raccordement électrique permanent au réseau contre 92 jours en moyenne dans le reste du monde, déplore le rapport.