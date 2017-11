Togo: Nouvelles dispositions pour des manifestations dans le calme

'Je crois qu'avec cet effort partagé, nous pouvons éviter les morts, les blessés et les saccages qui caractérisent les manifestations', a indiqué Damehame Yark, le ministre de la Sécurité qui a rappelé que le droit d'expression et de protestation était naturellement garanti au Togo.

Autre disposition, des observateurs neutres, issus des organisations de la société civile seront chargés de suivre les cortège et de dresser un bilan qui sera transmisaux pouvoirs publics et aux organisateurs.

Les partis membres de la coalition de l'opposition, à l'origine de la plupart des marches et rassemblements et donc les premiers concernés, brillaient par leur absence.

