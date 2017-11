Congo-Kinshasa: Unité de l'opposition - Tête-à-tête en vue entre Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba

L'appel à l'unité de la famille politique, lancé par le challenger de Joseph Kabila à la présidentielle de 2006, a reçu un écho favorable à l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS).

L'unité de l'opposition est de nouveau au cœur des préoccupations. Le dernier passage de Nikki Haley à Kinshasa a été une occasion pour cette famille politique, à travers ses leaders, de se mettre ensemble pour entrevoir avec optimisme la suite des événements. Autour de l'ambassadrice américaine, l'opposition radicale a fait chorus pour exposer ses desiderata qui, pour l'essentiel, tournent autour d'une « transition sans Kabila ». Le Mouvement de libération du Congo (MLC), l'UNC et le Rassop/Limete, les trois principales forces politiques du pays, étaient au rendez-vous, scellant par le fait même, une réconciliation qui, hier encore, procédait d'une vue de l'esprit.

L'occasion faisant le larron, Vital Kamerhe, Eve Bazaïba, Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi ont compris l'intérêt d'unir leurs forces plutôt que d'évoluer en ordre dispersé. Le combat pour l'alternance, en effet, requiert une mise en commun d'énergies et d'idées. Ayant capté le signal depuis sa cellule de la Haye où il purge une peine de dix-huit ans de prison pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par ses rebelles du MLC en Centrafrique en 2002 et en 2003, Jean Pierre Bemba croit le moment venu pour fédérer les forces politiques et sociales. Dans un message publié le 30 octobre depuis sa cellule, il appelle l'opposition et la société civile à se mettre ensemble pour revendiquer une alternance démocratique dans le pays.

Le chairman du MLC préconise, de ce fait, la création d'une coalition des forces politiques et sociales qui, dit-il, ne devra pas servir d'ambitions personnelles et de calculs politiciens individuels. Elle devra plutôt être « une mobilisation nationale pour défendre la Constitution de la République et les acquis de la démocratie ». Et d'ajouter : « Les forces sociales et politiques concernées devront s'organiser pour avoir un objectif commun, une parole commune et mener des actions concertées. (... ) Chaque force sociale ou politique devra conserver son autonomie ainsi que son identité. L'heure n'est plus aux tergiversations, prenons nos responsabilités. Nous devons tout faire pour restaurer la dignité du peuple congolais. La République démocratique du Congo doit cesser d'être la risée du monde».

Le message du sénateur Jean-Pierre Bemba, président du MLC, a trouvé un écho favorable dans les milieux de l'opposition et particulièrement de l'UDPS où l'on souligne la nécessité de mettre en place un front large de l'opposition contre Joseph Kabila pour gagner la bataille de l'alternance. Dans cette optique, un rapprochement entre l'UDPS et le MLC n'est pas à exclure, d'autant plus qu'un tête-à-tête Félix Tshisekedi-Jean Pierre Bemba s'annonce déjà pour imminente. Le fils Tshisekedi l'a lui-même annoncé au cours d'un récent point de presse, sans toutefois avancer une date.

Un rapprochement qui pourrait être scellé par la création d'une méga plate-forme de l'opposition autour de laquelle vont se cristalliser ses actions, immédiates et à venir, avec pour objectif déclaré, l'alternance au sommet de l'Etat.