Sénégal: Doing Business 2018 - Le pays 140ème sur 190 pays

Le Sénégal a fait un bon significatif dans le classement relatif à la facilité de faire des affaires en 2018. Dans le dernier rapport Doing Business, il est classé 140ème sur 190 pays contre une place de 147ème dans le classement Doing Business 2017.

Le Sénégal est placé à la 140ème place sur les 190 économies suivi par le rapport Doing Business 2018. Le Sénégal gagne, ainsi, 7 places dans le Doing Business comparé au Doing Business 2017 où il était à la 147ème place sur 190 pays. D'après l'équipe Doing Business qui a publié, aujourd'hui, dans les locaux de la Banque mondiale, à Dakar, le rapport 2018, le Sénégal a mis en œuvre « 5 réformes majeures » qui lui ont permis de figurer en bonne place dans le classement relatif à la manière de faire des affaires.

La publication des résultats du Doing Business a été faite en présence du ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba et du ministre de la Promotion des investissements, des Partenariats et des Télé services de l'Etat, Khoudia Mbaye et du nouveau directeur général du Port autonome de Dakar, Aboubacar Sedikh Bèye. Selon le ministre des Finances, le Sénégal doit se réjouir de ces performances réalisées dans le classement du Doing Business depuis quelques années en passant de la 178ème place en 2013 à la 140ème place en 2018.

En 4 ans seulement, le pays a fait un bond significatif de 38 places. Cependant, le ministre souligne que le Sénégal doit cette bonne place aux différentes réformes entreprises depuis la mise en place du Plan Sénégal émergent. Parmi les réformes mises en œuvre en 2017, il y a la création d'entreprises, l'obtention de prêts, le transfert de propriétés, le paiement des taxes et impôts et le l'exécution des contrats.