Afrique: Doing Business 2018 - Le pays parmi les 5 meilleurs réformateurs en Afrique

Le Sénégal figure dans le top 5 des pays considérés comme les meilleurs réformateurs en Afrique dans l'Ouest par le rapport Doing Business 2018. D'après le rapport qui a été rendu public, aujourd'hui, au siège de la Banque mondiale à Dakar, le Sénégal figure dans ce peloton de tête avec les pays comme le Malawi, le Djibouti, la Zambie et le Nigéria.

Plus encore, selon le rapport Doing Business, grâce aux 5 réformes mise en œuvre au cours de l'année 2017, le Sénégal fait partie de la liste des 13 pays au monde qui ont mis en œuvre « au moins 5 réformes significatives au cours de l'année ». « Au cours des 5 dernières années, ce ne sont pas moins de 19 réformes mises en œuvre par le Sénégal, ce qui témoigne d'un engagement fort et constant du gouvernement », se félicite la Banque mondiale.