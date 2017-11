Burkina Faso: Armée et Nation font face à l'ennemi commun

Le Président du Faso, chef suprême des Armées, Roch Kaboré a participé, ce mercredi 1er novembre 2017, à Ouagadougou, à la célébration des 57 ans des forces armées nationales, sous le thème « Armée et Nation, solidaires face aux défis sécuritaires du moment ».

L'armée burkinabé a 57 ans. Ce mercredi 1er novembre 2017, elle n'est pas la seule à « déguster » son gâteau d'anniversaire.

Aux côtés des 850 militaires et paramilitaires mobilisés à la place de la Nation, plus d'une centaine de ouagalais et ouagalaises ont effectué le déplacement pour participer aux festivités présidées par le Chef suprême des Armées, Roch Marc Christian Kaboré.

Le 1er novembre 1961, les forces de défense et de sécurité ont effectué leur 1ère prise d'armes sur la même place, avec la promesse de défendre l'intégrité du territoire national.

Plus d'un demi-siècle après, la mission est la même, mais d'autres défis ont vu le jour. Ils ont pour nom terrorisme, grand banditisme, criminalité transfrontalière...

« Nous avons enregistré sur notre territoire diverses manifestations des actions terroristes », a reconnu le ministre en charge de la Défense nationale.

Ces actes ont visé notamment des infrastructures sociales, économiques et sécuritaires. Pour Jean Claude Bouda, les intentions réelles des terroristes sont aujourd'hui assez claires : « déstabiliser » le Burkina Faso.

C'est pourquoi, les troupes ont été fortement déployées dans la partie nord du pays. Elles y ont menée plusieurs actions dans le but de venir à bout de l'adversité. Malgré tout, les habitants continuent de subir la furie des obscurantistes.

« Seules les actions anticipatives menées avec le concours de la population, à travers le renseignement et une meilleure organisation de notre dispositif d'intervention peuvent nous assurer une victoire certaine », a-t-il déclaré.

Selon lui, il s'agira pour les civils d'aider les hommes de tenue à identifier les suspects et à les neutraliser avant qu'ils ne passent aux actes.

Une synergie d'actions qui nécessite une confiance mutuelle au préalable. Le ministre en convient, mais, a-t-il dit, « c'est ensemble que nous viendrons à bout de cette menace ».

D'où l'appel de Roch Marc Christian Kaboré sur tweeter : « Toute la Nation doit être solidaire avec l'armée pour faire face aux défis sécuritaires ».

Moussa Zoungrana a assisté, dans la foule, au défilé militaire et paramilitaire. « Je suis vraiment fier de nos soldats », s'est-t-il réjoui.

Mais, « que peuvent-ils faire avec des fusils de chasse scotchés face à la puissance de feu d'une AK47 des terrosistes? », s'est interrogé l'ingénieur en électricité, de la quarantaine.

A cet effet, le ministre chargé de la Défense nationale s'est voulu optimiste. Un projet de loi de promotion approuvé par l'exécutif burkinabé sera soumis aux députés.

Une fois adoptée, sa mise en œuvre permettra de répondre aux besoins d'infrastructures, de matériels et d'équipements de l'armée. En plus, l'opérationnalisation du G5 sahel vient comme une bouffée d'oxygène.

En attendant, 72 officiers et sous-officiers ont vu leur mérite reconnu et magnifié. Ils ont reçu la médaille d'honneur militaire, la médaille militaire, la médaille commémorative, et la médaille d'honneur de sapeurs pompier.