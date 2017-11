Cote d'Ivoire: Grands Ponts - Un plan stratégique pour planifier et booster le développement

Car, il ambitionne de faire d'elle l'une des meilleures en termes de développement local, avant d'apprécier le travail abattu par l'Ufhb. Le représentant de la ministre Bakayoko Ly Ramatou et le président honoraire de l'Ufhb, ont salué cette initiative et ce modèle de collaboration avec les universitaires.

Pour amorcer sa modernisation et être une région industrielle et compétitive, il a définit 6 priorités. Il s'agit de valoriser le tourisme et l'hôtellerie, créer un pôle universitaire, protéger l'environnement, renforcer le système économique à travers la modernisation de l'agriculture et l'intensification de la production vivrière.

Cependant, déplore-t-il, elle est menacée par la pollution industrielle, l'érosion côtière à l'image de Lahou-Kpanda, la dégradation des sols et du couvert végétal, le Djihadisme eu égard à la forte immigration des communautés Cedeao et l'urbanisation galopante.

Faisant le diagnostic de la région, Pr Touré Mamoutou a souligné que celle-ci regorge d'importants atouts humains et naturels (climat favorable, pétrole, 1200 Km2 d'eau lagunaire, etc).

En outre, celui-ci lui permettra de renforcer ses capacités à travers la mise en œuvre d'outils de planification participative et son appropriation par les populations, acteurs sociaux et politiques de développement. A l'en croire, les Grands Ponts pourraient se débarrasser de l'économie de plantation pour devenir un modèle de développement durable.

Le conseil régional des Grands Ponts vient de doter sa région d'un plan de stratégie pour planifier et booster son développement. Il a été élaboré par le Laboratoire de recherches Espace-Système et Prospective (Laresp) de l'Université Félix Houphouët Boigny (Ufhb), après 3 mois d'étude, en 2014.

