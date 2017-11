Congo-Kinshasa: Droits de l'homme - Le Conseil de sécurité se dresse contre l'impunité en RDC

L'instance onusienne a, dans un récent communiqué, réitéré son appel à l'ouverture imminente d'une enquête sur les violations des droits humains dans le pays.

Le débat annuel du Conseil de sécurité de l'ONU, le 31 octobre, à New York, s'est appesanti particulièrement sur le sort des enfants en temps de conflit armé avec une extension plus large sur la protection des droits de l'homme. La République démocratique du Congo (RDC) a été citée abondamment dans cette plénière avec, à la clé, la demande expresse de l'ouverture imminente d'une enquête sur les violations des droits humains dans le pays. Alors que le Conseil se réunissait à New-York, au plan national et plus précisément à Goma, la tension était vive entre les forces de l'ordre et les manifestants qui appelaient à la tenue des scrutins d'ici au 31 décembre. Les dérapages occasionnés par ces incidents ayant entraîné mort d'hommes n'ont pas laissé indifférent le Conseil de sécurité qui a vite réagi par le biais d'un communiqué.

Les membres du Conseil ne sont pas allés par quatre chemins pour dénoncer cette poussée de violence dans le pays, tout en s'alarmant sur l'impunité dont jouissent certaines personnalités étatiques et non étatiques qui, d'après eux, sont responsables de ces violations des droits de l'homme. Le Conseil exhorte la RDC à respecter pleinement les droits de l'homme et à redoubler d'efforts pour lutter contre l'impunité. Tout en réitérant l'importance et l'urgence d'une enquête rapide et transparente sur les violations du droit international humanitaire, le Conseil a, par ailleurs, dénoncé l'assassinat de civils par des acteurs étatiques et non étatiques ainsi que l'utilisation disproportionnée de la force par des éléments des forces de sécurité.

Concernant le sort des enfants, il a été indiqué que la RDC, le Sud-Soudan et le Nigeria enregistrent un grand nombre des cas de violences sexuelles contre des enfants. « Des dizaines de millions d'enfants dans le monde ont été chassés de leur foyer par les combats, voyant leurs familles déchirées, leur enfance révolue et leur avenir menacé », a fait savoir l'ONU. Et d'indiquer qu'en 2016, c'est en Afghanistan que le plus grand nombre d'enfants victimes a été recensé.

Le Conseil de sécurité a demandé instamment aux parties en conflit de prendre toutes les précautions possibles pour protéger la population civile et les biens de caractère civil sous leur contrôle des effets des attaques, conformément aux obligations que leur impose le droit international humanitaire.