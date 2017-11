Afrique Centrale: Sommet de la Cemac - Un nouveau président et de nombreux chantiers

Le financement de l'organisation sous régionale, les négociations sur les Accords de partenariat économique avec l'Union européenne, mais surtout le défi de la libre circulation des personnes et des biens. La Cemac fait figure de « mauvaise élève » en matière d'intégration sur le continent. Petite révolution : après le Tchad et la Centrafrique, le Gabon et la Guinée équatoriale viennent à leur tour de supprimer les visas pour les ressortissants de la communauté. « Un verrou a sauté, mais restent encore des entraves. Il faut accompagner le mouvement », explique un spécialiste camerounais qui insiste aussi sur la question des crises politiques. Des questions qui ont tendance à être « éludées », selon lui : « la gouvernance démocratique, on en a besoin si l'on veut parler d'intégration économique ».

