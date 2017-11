Guinée: A 79 ans, Alpha Condé va-t-il commencer une carrière de dictateur ?

S'il est convaincu que la limite des mandats est réellement imposée de l'extérieur, c'est que le « révolutionnaire » Condé attend peut-être le bon moment pour la supprimer. Or, s'il joint les actes aux paroles, avec les contestations grandissantes, il ne pourra y arriver qu'en faisant taire par la force ceux qui contestent ce projet, exactement comme le fait le président Pierre Nkurunziza au Burundi. Plus personne ne dira pas qu'on n'a pas vu venir la vraie dictature.

C'est une très mauvaise réponse. Un « démocrate » qui se respecte n'a pas à comparer son bilan avec celui des dictatures militaires, à moins qu'il se considère comme un « petit » dictateur, par opposition aux grands dictateurs du passé. Ce ne serait pas un grand accomplissement. Il a été élu pour faire la différence, et non pas pour faire les mêmes bavures du passé en petite dose.

