Maroc: Des voyagistes sénégalais mettent en évidence les atouts incomparables du Maroc

Le Maroc dispose d'atouts incomparables en matière de tourisme, et le Royaume a tout ce qu'il faut pour attirer les touristes sénégalais, ont affirmé lundi des tour-opérateurs et voyagistes sénégalais sur les colonnes du quotidien +Le Soleil+.

Dans le domaine touristique, "le Maroc doit être une source d'inspiration pour le Sénégal", a souligné Ousmane Samba, directeur général de «Relax Voyages», en marge de l'Eductour organisé, du 24 au 29 octobre à Marrakech et à Agadir, par l'Office national marocain du tourisme (ONMT) et la compagnie Royal air Maroc (RAM) au profit des professionnels sénégalais.

"Nous avons intérêt à développer des relations plus denses dans ce domaine avec le Royaume. Il est à 3 heures du Sénégal, on n'a pas besoin de visa et il y a de solides amitiés entre les deux pays", a-t-il déclaré à l'envoyé spécial du quotidien sénégalais, notant que «ce pays offre des opportunités que nous comptons saisir". Séduit par "le professionnalisme des Marocains", Alioune Seck, PDG de "Kapex, Karama Tour", affirme, pour sa part, que les Sénégalais ont beaucoup à apprendre du Maroc, rapporte la MAP.

"Dans le tourisme classique, sanitaire, les colonies de vacances et les transports aériens, nous envisageons de développer des partenariats avec les grands groupes marocains dans la perspective d'une coopération mutuellement bénéfique pour nos deux pays", a-t-dit.

Même son de cloche pour Fatou Kiné Dioum, commerciale chez "Sdv Voyages", qui note que le Maroc a tout ce qu'il faut pour attirer les touristes sénégalais. "Le seul bémol" reste la cherté du billet d'avion, a-t-elle toutefois noté, invitant la RAM à revoir à la baisse les prix du billet.

Dans cet article, +Le Soleil+ étale, en outre, le riche potentiel de la destination Maroc et des villes de Marrakech et Agadir en particulier, rappelant que le but de l'Eductour est de faire découvrir ou redécouvrir aux professionnels sénégalais les atouts touristiques de ces deux villes, afin de leur permettre de créer des packages compétitifs et attractifs pour leurs clients souhaitant se rendre au Maroc.