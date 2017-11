Maroc: Economiser ou consommer, la majorité des Marocains optent pour le second choix

Pour sa part, Aziza (23 ans), étudiante en deuxième année master et employée dans un centre d'appel, nous confie que son salaire lui permet de financer ses dépenses quotidiennes (transport, achat d'ouvrages, ... ) et de réaliser une épargne à la fin de chaque mois.

Approché par la MAP à l'occasion de la Journée mondiale de l'épargne, célébrée le 31 octobre, Touhami, père d'un enfant de 3 ans et employé dans une société, affirme qu'avec le budget familial mensuel (environ 14.000 dirhams), englobant son salaire et celui de son épouse, il arrive à peine à payer les différentes charges.

Ce choix est souvent motivé par la succession d'événements et de fêtes (Ramadan, vacances d'été, rentrée scolaire... ), auxquels pourraient s'ajouter le surendettement (prêts immobiliers ou/et les crédits à la consommation), ainsi que la hausse des prix. Le résultat: Un mode de vie axé principalement sur la consommation immédiate et une situation financière fébrile.

