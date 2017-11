Sénégal: L'Etat invité à aider au retour de Lamine Diack "parmi les siens"

Lamine Diack fut maire de Dakar, père de la réforme du football sénégalais en 1969, ministre de la jeunesse et du sport et puis de la condition humaine, député, président de l'ASC Jaraaf, etc.

La Famille de Lamine Diack, ses amis et compatriotes ont aussi plaidé pour l'application de la convention de coopération judiciaire signée entre la France et le Sénégal en 1974 pour "son retour parmi les siens"

Plusieurs personnalités du Sénégal ont pris part à cette rencontre, notamment l'ancien ambassadeur Fallilou Kane, l'ancien ministre de la Justice et ami de Lamine Diack, Cheikh Tidiane Sy, le général Mansour Seck, le maire du Point E Santi Sène Agne, etc.

"Nous demandons au gouvernement du Sénégal d'aider par tous les moyens et voies qu'il jugera importants au retour de Lamine Diack au milieu des siens et de son pays", a dit le président du collectif, le journaliste Majip Sène.

