Sénégal: L'Adepme met en place deux initiatives dans le renforcement de la performance des PME

L'Agence de développement et d'encadrement des Pme (Adepme) a dévoilé, ses deux initiatives visant à renforcer la performance des Pme sénégalaises. Il s'agit du Réseau Sénégal Pme et du Programme urgence Pme « impact 20-25 ».

Idrissa Diabira, Directeur général de l'Adepme

Réseau Sénégal Pme et Programme urgence Pme « impact 20-25 ». Ce sont les deux initiatives de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme). Elles ont été présentées au cours d'un atelier de partage. Selon l'Adepme, malgré la mise en place d'un cadre institutionnel opérationnel pour l'accompagnement et le suivi des Pme, celles-ci peinent capacités.

Ce constat traduit selon l'Adepme, une efficience réduite du dispositif mis en place par l'Etat. D'où la nécessité selon Idrissa Diabira, directeur général de l'Adepme, d'une restructuration du dispositif mis en place pour une meilleure cohérence du cadre institutionnel et des initiatives en matière d'appui au secteur privé et une meilleure efficience de l'utilisation des financements dédiés aux structures d'appui au secteur. C'est dans ce cadre, explique-t-il, que l'Adepme a mis en place le Réseau Sénégal Pme regroupant les structures d'appui aux Pme pour renforcer la synergie dans les actions et une meilleure efficacité du dispositif d'appui au secteur.

Ce réseau, souligne M. Diabira, a pour objectif d'accroitre les synergies entre les membres afin de promouvoir le développement des Pme en vue d'améliorer l'efficacité de l'appui à la Pme pour assurer saperformance.

L'autre initiative de l'Adepme a pour nom Programme urgence « impact Pme 20-25 ». Idrissa Diabira affirme que sous l'impulsion du Pse, le Sénégal a amorcé une nouvelle dynamique de croissance économique plus forte et régulière qui est tirée par la poursuite de l'exécution du programme d'investissements publics. Pour rendre cette dynamique de croissance soutenable et durable, il est nécessaire à son avis, d'impulser une nouvelle initiative d'envergure dans la perspective de permettre au secteur privé de prendre le relais.

Le Programme d'urgence Pme « impact 20-25 » s'inscrit à son avis, dans cette logique. Il vise à constituer une masse de Pme performantes, capables de porter la croissance, de renforcer significativement leurs contributions dans la création de richesse et d'emplois formels et d'augmenter leurs apports dans les exportations. Makhtar Lakh, secrétaire général du ministère du Commerce, a rappelé la place qu'occupe le secteur privé dans le Pse. Il n'a pas manqué de saluer la mise en place de ces deux initiatives par l'Adepme. Représentant le secteur privé, Mor Talla Kane a félicité l'Adepme pour ces deux initiatives.

« Si nous voulons aller vers l'émergence, il nous faut un secteur privé fort. Pour cela, il faut reprendre la charte des Pme qui est dépassée », a souligné le Pr Moustapha Kassé, ancien doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Ucad.