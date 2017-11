Mali: Réconciliation nationale - L'appel aux Partenaires techniques et financiers pour soutenir les équipes d'appui

Un civil et cinq militaires maliens ont été tués mardi 31 octobre dans le centre du Mali, par de… Plus »

«Il nous faut persévérer dans l'effort car la construction d'une réconciliation vraie est un processus qui requiert détermination pour conjurer tous les obstacles, a déclaré le ministre. «Ici souvent, l'on a l'impression que les actions qui ont été financées grâce à la contribution des pays et des organisations que vous représentez et dirigez avec dévouement ont disparu comme les traces de la pirogue sur le fleuve Niger. Loin de là cette assertion.

Le Mali apprécie hautement tout ce que les partenaires ont déjà fait pour construire la paix à travers les grands projets de développement, les microprojets de résilience en faveur des femmes et des jeunes qui ont beaucoup souffert du conflit et de ses conséquences.

Pour ce faire, le ministère de la Réconciliation nationale soumettra dans les prochains jours les différents besoins se rapportant à leur équipement, à leur fonctionnement et les coûts de réalisation des différentes missions de paix à travers le pays. Il en sera de même des charges découlant de la dissémination de l'Accord de paix et la réconciliation nationale.

Avec près de 50 pays, organisations internationales et ONG qui ont effectué le déplacement, on peut déjà parler de succès. Ils ont discuté avec le «Mali dans toute sa diversité culturelle, sociale et linguistique», a constaté le ministre Mohamed El Moctar. Les partenaires mettent désormais un visage, un nom, une adresse sur toutes les équipes, a-t-il poursuivi.

