Mali: Plus de viande et moins de bétail sur pied

Le gouvernement malien veut industrialiser le secteur du bétail-viande en passant d'une pratique d'exportation de bétail sur pied à celle de la viande rouge. Un programme de développement de l'exportation de la viande est en gestation. Une étude élaborée dans ce sens par une équipe d'experts nationaux appuyée par un expert international, sur financement du PNUD vient d'être validée à Bamako.

Le ministère du Commerce, porte-parole du gouvernement est le maître d'œuvre de ce programme partagé avec ses homologues de l'Elevage et de la pêche et du Développement industriel. La fédération des acteurs de la filière bétail-viande ainsi que les autorités locales des différentes régions du pays ont tous pris part à l'atelier de validation qui marque une étape importante pour l'industrialisation du secteur.

Ce programme vise à faire du Mali le principal exportateur de viande vers l'espace CEDEAO et même le Maghreb. En effet, ce pays dispose de l'un des cheptels les plus importants de l'Afrique de l'Ouest et est le second plus grand pays d'élevage de l'espace CEDEAO après le Nigéria. Pour autant, le Mali exporte presque exclusivement du bétail sur pied et subit des pertes.

L'élevage et la pêche contribuent pour près de 17% au Produit Intérieur Brut du pays et représentent 7% des recettes d'exportations. Ils constituent la principale source de revenus pour plus de 30% de la population malienne. En 2015, les exportations de bétail étaient estimées à 115 milliards de FCFA et à 12 milliards pour les peaux et cuirs, soit le troisième produit d'exportation après l'or et le coton.

Malgré cette importance économique, le développement de la filière est handicapé par plusieurs facteurs, dont l'absence d'espaces pastoraux et de couloirs de transhumance aménagés, équipés et protégés à l'échelle nationale, la non-disponibilité en eau en saison sèche dans beaucoup de pâturages, l'insuffisance de la couverture de la vaccination sanitaire, la faiblesse de l'encadrement des acteurs de la filière (d'où la persistance de maladies épidémiologiques et endémiques), le non-respect des normes internationales en vigueur dans les abattoirs et les aires d'abattage, l'insuffisance des moyens pour faire face aux effets négatifs des changements climatiques qui affectent la disponibilité de l'eau et la qualité des pâturages, et la faiblesse de l'investissement public dans le sous-secteur estimé à moins de 2% des dépenses publiques.