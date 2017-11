Mali: La contrefaction coûte plus de 60 milliards de Fcfa à l'économie du Mali

Cette révélation a été faite par l'industriel ghanéen, Samuel Amo Tobbin. Il a choisi d'implanter une usine pharmaceutique au Mali en vue de lutter contre la contrefaction. C'était lors de la rencontre des investisseurs avec le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga.

Lors de cette audience, le chef du gouvernement a suscité l'intérêt de ses interlocuteurs. En effet, il ressort que les trois patrons d'industrie envisagent d'implanter des usines pharmaceutiques, agroalimentaires et de fabrique de bouteille de gaz dans la zone industrielle de Koulikoro, en deuxième région administrative du Mali.

Après avoir rencontré le Premier ministre, les trois industriels ont donné plus de détails sur leurs projets respectifs et leur impact sur l'économie nationale et la vie de nos concitoyens. L'industriel ghanéen, Samuel Amo Tobbin qui est porteur du projet d'usine de fabrique de médicaments, a révélé que c'est suite à des informations recueillies sur le marché malien et son potentiel, que son groupe a décidé d'y implanter une unité pharmaceutique. «Nous avons choisi le Mali afin de pouvoir servir, à travers ce pays, les sept pays limitrophes et lutter contre la contrefaction qui coûte plus de 60 milliards de Fcfa à l'économie nationale », a justifié le directeur exécutif du Groupe Tobbinco.

Quant au patron d'Africa convergence, Abdoulaye Ibrahima Soumaré, il a révélé que son groupe installera dès que le site sera prêt à les recevoir, trois unités de production de jus de fruit et de fabrique de jus en poudre. Ces trois usines nécessiteront, selon ses estimations, un investissement de 10 millions de dollars, emploieront 250 personnes au démarrage et 800 travailleurs à terme.

Déjà implanté au Mali, le groupe Kama S.A veut booster ses investissements, en y installant deux autres usines afin non seulement de diversifier ses secteurs d'intervention et d'investissement, mais aussi de pouvoir profiter davantage de ce vaste marché. A cet effet, le groupe compte y implanter une usine de fabrique de bouteille de gaz et une unité de production de jus de fruit, a annoncé son président directeur général, Mamadou Sacko.