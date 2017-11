Cote d'Ivoire: Sangafowa Coulibaly échange avec le groupe Mars

Accompagnée par le Ministre Mamadou Coulibaly Sangafowa à la résidence présidentielle, à la Riviera Golf, Mme Victotria Mars a présenté à la Première Dame Dominique Ouattara, les actions menées par sa structure dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Il s'agira pour elles de souligner des points d'accords de partenariat entre la fondation Mars et la fondation Children of Africa.

Ainsi, elle a pu échanger avec le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural sur des questions cruciales telles que l'impact du swollen shoot sur la production, le partenariat public-privé et surtout l'impact réel des actions Rse de son entreprise pour l'amélioration des conditions de vie des communautés rurales dans les zones de production. Pour rappel un mémorandum d'entente signé avec l'état de Côte d'Ivoire en Mars dernier fixe ces points et cours jusqu'en 2025.

Le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Mamadou Sangafowa Coulibaly a reçu en audience ce lundi 30 octobre 2017, à son Cabinet, Madame Victoria Mars descendante et héritière de Franklin Mars, fondateur du groupe Mars.

