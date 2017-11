Mali: Lutte contre la migration irrégulière - Un appui financier de 325 millions de FCFA des Pays bas

Un civil et cinq militaires maliens ont été tués mardi 31 octobre dans le centre du Mali, par de… Plus »

«Je dois féliciter et remercier les Pays-Bas, quand on connait toute la tragédie liée au manque d'information de la part des migrants irréguliers qui payent beaucoup d'argent, tout en ignorant le danger de la voie qui va les amener à leur supposé eldorado», a-t-il indiqué.

«Nous soutenons la mise en œuvre de la PONAM, surtout dans son axe qui traite de la protection et de la sécurisation des migrants», a indiqué l'ambassadeur du royaume des Pays-Bas. Face au fléau de la migration irrégulière, Jolke Oppewal dira qu'il est important d'insister sur la sensibilisation et l'information, car «les migrants, très généralement, ignorent les risques. Ils ne s'informent pas avant de prendre le chemin des déserts».

Compte tenu des multiples drames liés aux migrations irrégulières auxquels le Mali et d'autres pays africains font face, la campagne de sensibilisation est devenue une activité de premier rang pour le département des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine. En effet, plusieurs missions de sensibilisation ont été effectuées dans le cadre de la PONAM.

Cela s'est matérialisé à travers la signature d'une convention de financement sur l'information et la sensibilisation des migrants à travers le «Fonds d'urgence flexible du royaume des Pays-Bas». Ainsi, Le ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine, Dr Abdramane Sylla et l'ambassadeur du royaume des Pays-Bas au Mali, viennent de renforcer les relations entre nos deux pays en posant cet acte de coopération bilatérale.

