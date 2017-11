Burkina Faso: "Forum Diaspo Invest 2017" - Le pays à la rencontre des hommes d'affaires de sa diaspora à Abidjan

« C'est la toute première fois que dans l'histoire du Burkina Faso, les gouvernants au plus haut niveau se déplacent pour rencontrer exclusivement les hommes d'affaires de la diaspora afin de faire la promotion des immenses potentialités d'affaires que regorge notre pays, dans le but de susciter leur intérêt à aller investir dans leur pays », a indiqué, ce mercredi 1er novembre 2017, à Abidjan, Moumouni Pograwa, commissaire général du « Forum Diaspo Invest 2017 » et président de Burkina Invest & Co.

A son initiative, le gouvernement burkinabè et Burkina Invest & Co organisent, du 10 au 16 novembre 2017, à Heden Golf Hôtel d'Abidjan, le Forum Diaspo Invest et les Journées de promotion économique et commerciale (Jpec) du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Selon M. Pograwa, l'idée de ce forum a été proposée par les hommes d'affaires de la diaspora burkinabè au Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré.

A l'en croire, cette rencontre répond à la politique du gouvernement du Faso d'impliquer la communauté burkinabè de l'extérieur dans la « dynamique engagée pour impulser la croissance économique ». Ce sont donc, dira-t-il, des milliers d'hommes d'affaires et chefs d'entreprise de la diaspora constituant un ensemble d'investisseurs potentiels pour le Burkina qui sont attendus à Abidjan. Et cela autour du thème : « Mise en œuvre du Plan National de Développement Économique et Social (Pndes): quelle contribution de la diaspora à la transformation structurelle de l'économie du Burkina Faso ».

Il faut signaler que, selon M. Pograwa, cette rencontre s'inscrit également en droite ligne des recommandations du Traité d'amitié et de coopération (Tac) entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Où les deux gouvernements ont souhaité de telles initiatives. Expliquant les raisons du choix de la Côte d'Ivoire pour cette édition, Moumouni Pograwa a souligné qu'outre le Tac, la Côte d'Ivoire compte le contingent le plus élevé de Burkinabè à l'extérieur et surtout d'hommes d'affaires.

Au cours de ce forum d'Abidjan, le premier ministre du Burkina Faso, Paul Kaba Thieba présentera le Plan National de développement économique et social (Pndes) aux hommes d'affaires de la diaspora burkinabè et du reste du monde surtout de l'espace de l'Union économique et monétaire Ouest africain (Uemoa) intéressé par le marché Burkinabè.

Notons qu'à cette occasion, une forte délégation ministérielle du pays des hommes intègres sera conduite par le premier ministre burkinabè à Abidjan.