Sénégal/Afrique du Sud: CM 2018 - Siphiwe Tshabalala, l'autre arme secrète de Stuart Baxter

En plus d'avoir mené la vie dure à l'arrière garde des Etalons, Tau, Zwane et Vilakazi, champions d'Afrique 2016 avec les Sundowns, ont été les auteurs des trois buts de la victoire sud-africaine (3-1) contre les Etalons.

"Stuart sait exactement ce qu'il veut, et je suis sûr que s'il n'avait pas une idée, il ne l'aurait pas appelé", a ajouté l'entraîneur des Kaizer Chiefs, estimant que Siphiwe Tshabalala est devenu le joueur le plus influent du championnat d'élite sud-africain.

"Je ne suis pas qualifié pour faire plus de commentaires sur sa sélection, mais une chose que je peux dire, c'est qu'il a travaillé avec Stuart. Et Stuart est très intelligent", a commenté Komphela.

Evoquant la sélection de Tshabalala, l'entraîneur des Kaizer Chiefs, Steve Komphela, dira que Stuart Baxter "sait pourquoi il l'a appelé". "Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il (Baxter) a eu une idée derrière la tête", ajoute Komphela.

Connu pour la lourdeur de sa frappe et la justesse de ses transversales, l'international sud-africain est l'auteur du premier but des Bafana Bafana lors de la Coupe du monde 2010, en Afrique du Sud.

