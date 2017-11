Sénégal: Des travaillleurs de l'Université Assane-Seck dénoncent de "mauvaises conditions de travail"

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

"La connexion Internet a été purement et simplement supprimée dans l'espace universitaire. Nous n'avons aucun moyen de communiquer avec le monde extérieur. Les enseignants-chercheurs ne peuvent plus accéder aux ressources scientifiques... " a réagi Daouda Niang Diatta, un adjoint du secrétaire général de la section Université Assane-Seck de Ziguinchor du SAES.

Ziguinchor — Les membres de la section Université Assane-Seck de Ziguinchor (UASZ) du Syndicat autonome des enseignants du supérieur (SAES) ont dénoncé mardi leurs "mauvaises conditions de travail et d'études" et menacent de "croiser les bras lors la prochaine rentrée, si rien n'est fait" pour les aider à mieux exécuter leur travail.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.