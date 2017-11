Cameroun: An 35 du Renouveau - Le RDPC donne le ton

A l'occasion de la célébration, le Secrétaire général du Comité central, Jean Nkuété, appelle à la consolidation des acquis de paix, d'unité et d'intégrité.

La traditionnelle circulaire du Secrétaire général du Comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), Jean Nkuété rappelle d'abord, fort opportunément, que le Renouveau national est né avec l'accession à la magistrature suprême du président Paul Biya, le 6 novembre 1982. C'était, note-t-il, l'aspiration commune et profonde de l'immense majorité des Camerounais à bâtir « le vivre-ensemble » dans notre pays. Ce, sur la base des valeurs immuables de paix, d'unité, de liberté, d'intégrité, de modernité, de démocratie et de justice.

La finalité, indubitablement, étant l'épanouissement individuel et collectif. Dès lors, le RDPC condamne toute tentative de déstabilisation de l'unité et de l'intégration du pays. 35 ans plus tard, le RDPC place cette célébration sous le thème : « Contribuons ensemble au renforcement de « l'esprit camerounais » pour la consolidation de l'unité et l'intégrité nationales et de la paix ». C'est que, comme le relève Jean Nkuété , « l'une des grandes victoires du Renouveau est d'être parvenu à forger une identité camerounaise forte ». A ce jour, chaque militant du RDPC, mieux, chaque Camerounais, doit exalter avec fierté la glorieuse épopée sous la coupe du président Paul Biya. Ainsi, le RDPC propose que « l'esprit camerounais forgé par le Renouveau », soit la déclamation du caractère un et indivisible du Cameroun.

« C'est aussi la fierté, héritée des pères du nationalisme, d'être Camerounais à l'intérieur et hors des frontières nationales ; c'est le culte de l'effort et le rejet de l'impossible ; c'est la passion de la paix et de l'unité nationale ». Sans triomphalisme, le RDPC prescrit également « la culture de la pondération, de la tolérance, de la patience et de la résilience ». La célébration du 35e anniversaire du Renouveau se veut donc un moment de mobilisation dans les différentes sections RDPC à travers le pays. Les militants, amis, sympathisants et électeurs de ce parti doivent renouveler l'expression de leur attachement aux idéaux portés par Paul Biya depuis le 6 novembre 1982. Car, pour Jean Nkuété, le Renouveau national est toujours d'actualité. « Il n'a pas pris une seule ride.

C'est une source d'inspiration permanente pour la réalisation de destin de notre pays », écrit le Secrétaire général du Comité central. Une référence constante donc, mieux, « un guide intemporel. Un meilleur gage pour le futur ».