Cameroun: Contrôle de qualité - 123 normes en révision

Douze secteurs d'activités seront passés au peigne fin avec pour objectif la sécurité des consommateurs.

«Respecter les normes en vigueur dans son secteur d'activités produit toujours des résultats positifs», assure-t-on à l'Agence des normes et de la qualité (ANOR). Des chefs d'entreprise qui s'inscrivent dans cette logique ont toujours eu des témoignages allant dans le sens de l'efficacité du respect des normes comme gage de la compétitivité. C'est à la quête de cette performance que différents acteurs de tous les secteurs d'activités sont régulièrement réunis pour une révision des normes. Un communiqué de l'ANOR publié le 25 octobre dernier informe les différentes parties du lancement de cette procédure.

Au Cameroun, ce sont 123 normes d'application obligatoire dans 12 secteurs d'activités qui sont actuellement concernées. Une exigence internationale. Il s'agit de l'aquaculture et des produits halieutiques; des produits hallal; de l'eau, de l'industrie de l'eau, ; de l'emballage, de l'industrie de l'emballage et de l'embouteillage ; de la technologie et produits alimentaires ; du lait et produits laitiers ; de la viande et des produits à base de viande ou d'origine animale ; des boissons ; du transport et de la sécurité routière et des produits pétroliers, entre autres. Autant de secteurs que de comités techniques de révision.

Autour de la table, plusieurs composantes pour s'assurer d'avoir les avis de toutes les parties prenantes. L'objectif à long terme est d'arrimer le pays aux pratiques internationales, en tenant compte des spécificités et des réalités du Cameroun. Notamment sur le plan technologique, climatique et géographique, comme le rapporte un cadre de l'ANOR. Ladite administration dans ce cas reste impartiale, mais s'assure que les prescriptions internationales (ISO et OMC) sont respectées. « Le monde fonctionne avec des normes, que les pays africains ne suivent pas toujours. Il faut que nos opérateurs économiques intègrent cela et se mettent à la page.

Pour être compétitif, il faut respecter les normes qui existent dans son secteur d'activité», rappelle un cadre de l'ANOR. Toutefois, il est à noter que les produits importés pour le moment sont conformes aux normes rendues d'application obligatoire au Cameroun. D'ailleurs, entre le 31 août 2016 et le 31 août 2017, 3719 certificats de conformité ont été délivrés par l'ANOR. Soit 89,29% des attestations de conformité, qui concernent uniquement les produits dont les normes sont rendues d'application obligatoire et qui représentent moins de 30% du volume d'importations au Cameroun.