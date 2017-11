Cameroun: Transport interurbain - 32 compagnies menacées de fermeture

Elles fonctionnaient depuis des années sans agrément. Le ministre des Transports leur a donné un mois pour régulariser leur situation.

Ce mois est celui de la clarification pour 32 compagnies de transport interurbain au Cameroun. Elles fonctionnaient jusqu'ici sans agrément, une pratique relevant de la clandestinité. Le ministre des Transports vient de siffler la fin de la récréation. Dans un communiqué signé le 27 octobre dernier, Edgard Alain Mebe Ngo'o donne un mois aux structures concernées pour régulariser leur situation. Sur la liste noire figurent entre autres, des noms aussi connus que Charter express voyage, Vatican compagny, Marathon voyage, Charite voyage, Super confort express, Super amigo, Avenir, Musango voyages, Elégance du Noun, Alliances voyages, Melo voyages.

Certaines de ces compagnies sont à leur première interpellation et d'autres fonctionnent dans l'illégalité depuis des années. Toutes ont été démasquées à la suite d'un audit de conformité mené par le ministère des Transports au mois d'août dernier. C'est ainsi que les « sans papiers » ont été appelés à se conformer. Une sorte de sensibilisation avant la répression. Car ceux qui prendront le texte du ministre des Transports à la légère assisteront « au retrait pur et simple de leurs licences de transport et par conséquent à la fermeture de leurs agences de voyage », ajoute le ministre dans son communiqué.

Au lendemain de la publication de cette décision visant à nettoyer le secteur du transport interurbain, l'on a appris de sources bien informées dans ce département ministérielque des responsables desdites compagnies ont commencé à se bouger. L'interlocuteur n'a pas souhaité révéler le nombre de dossiers déjà reçus, mais il affirme que les concernés ne veulent pas voir leurs sources de revenus coupées. En effet, au ministère des Transports, l'on semble plus que jamais décidé à ne laisser sur les axes routiers que les transporteurs en règle. Tous ceux qui veulent aller à l'encontre des textes seront mis hors d'état de nuire.

Divine Mbamone Nkendong: « Après la licence, il faut un agrément»

Directeur des transports routiers, ministère des Transports.

Comment en est-on arrivé à cet audit ?

Au sein du ministère des Transports, il y a une brigade de sécurité qui effectue des descentes sur le terrain pour contrôler la conformité des agences de voyage. Il s'agit d'une activité quotidienne. Car pour fonctionner, il faut avoir un agrément avant d'ouvrir une agence de voyage. Il faut savoir qu'une licence ne donne accès qu'à la profession de transporteur. Mais après l'obtention de la licence, il faut demander un agrément. Avant d'obtenir cet agrément, le ministère procède à une inspection du site, des infrastructures, des véhicules, des casiers judiciaires des gérants... Pour les conducteurs, il faut un plan de travail afin que le ministère sache s'il y a des systèmes de rotation. Mais, plusieurs de ces structures n'ont pas leur situation administrative en règle. Elles ont juste des licences sans agréments. Donc, si le ministère leur a donné un mois pour se mettre en règle, c'est une tolérance administrative. Car il a pris en compte le nombre d'emplois que ces structures génèrent.

Quel est l'objectif visé par cette action?

Le Cameroun est un pays de droit. Chaque activité y est bien organisée. Et chaque Camerounais doit respecter la réglementation en vigueur. L'activité de transport interurbain est une activité régalienne, que l'Etat a décidé de confier aux particuliers avec un cahier de charges précis. Lorsque vous n'êtes pas en situation régulière, vous échappez à certaines dispositions en vigeur en termes de taxes et d'impôts. Un promoteur qui fonctionne dans l'illégalité occasionne plusieurs autres soucis. Vous ne pouvez pas savoir s'il paye bien ses chauffeurs, si les passagers sont bien accueillis. Il est impossible de savoir si une agence de voyage qui n'a pas d'agrément a une salle de repos destinée aux chauffeurs, ou alors si l'état de ses véhicules est conforme. C'est toutes ces choses et bien d'autres encore qui sont vérifiées dans le cadre de la délivrance d'un agrément. L'objectif visé par le ministère des Transports est la modernisation du secteur du transport interurbain.