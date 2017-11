Cameroun: Simon Mougnol - « Il faut aider les jeunes écrivains »

interview

Auteur de « Publier un roman : quelques recommandations utiles au jeune écrivain ».

Vous venez de commettre un ouvrage avec pour titre : « Publier un roman : quelques recommandations utiles au jeune écrivain ». Que propose concrètement cet ouvrage?

Il est question de proposer des astuces aux jeunes écrivains et à toute personne qui veut écrire, pour qu'ils réussissent de belles pages. Il faut se battre ici contre soi-même pour produire une écriture consciente. Une telle écriture vous engage à écrire en connaissance de cause. Sinon, les écrivains en herbe seraient obligés de copier leurs aînés qui ne pratiquent pas l'écriture consciente. Par ailleurs pour écrire, il faut s'employer à développer sa culture littéraire, scientifique, politique, religieuse, historique... Bref comme pour dire qu'un écrivain ne doit pas être ignorant.

Pourquoi cette focalisation sur l'écriture ?

J'ai constaté qu'au Cameroun l'on se préoccupe beaucoup plus des footballeurs et autres sportifs en herbe. Mais, très peu se soucient du fait qu'il faut amener les jeunes à s'exercer à l'écriture pour rivaliser avec d'autres de cette catégorie à l'international. C'est pour aider nos cadets à tirer leur épingle du jeu que je conduis ce projet. Vous savez, l'on apprend à écrire en écrivant. Plus on écrit, mieux on écrit : c'est donc en écrivant qu'on réussit dans ce domaine, qu'on peut fasciner ses pairs, ses lecteurs et les critiques littéraires.

À quoi faites-vous référence dans ces recommandations ?

Je conseille aux jeunes de s'entourer de dictionnaires, d'usuels de toutes sortes. Il faut se rabattre sur ces manuels quand on ne sait pas, quand on a oublié l'orthographe d'un mot par exemple. Il faut toujours vérifier un terme, une expression, une flexion verbale même si c'est un mot qu'on connaît, mais que l'on n'a jamais vérifié. On peut travailler à observer ces différentes recommandations pour réussir dans l'écriture.