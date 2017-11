Sénégal: Sadio Mané et Keita Baldé nominés pour le titre de meilleur footballeur africain de l'année 2017

Sur cette liste des nominés, on note les absences des défenseurs sénégalais, Kalidou Koulibaly (Naples), considéré comme l'un des meilleurs spécialistes à son poste et de Kara Mbodj (Anderlecht), champion de Belgique et sélectionné dans l'équipe type de la CAN 2017.

Sadio Mané était présent dans le top africain en 2016. Parmi le top 30 africain publié ce mercredi par la CAF, on note la présence du Gabonais, Pierre Emerick Aubameyang Ballon d'or 2016, du meilleur joueur de la CAN, le Camerounais Christian Bassogog, mais aussi de l'Egyptien, Mohamed Salah finaliste avec les Pharaons d'Egypte.

Dakar — Les attaquants sénégalais Keita Baldé (AS Monaco, France) et Sadio Mané (Liverpool, Angleterre) ont été nominés pour le titre de meilleur footballeur africain de l'année 2017, annonce la Confédération africaine de football (CAF) sur son site officiel.

