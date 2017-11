Mauritanie: Le président de la Zone Franche de Nouadhibou expose les résultats de la réunion du conseil supérieur de la ZFN

Le président de l'Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou a annoncé au cours de ce point de presse la fermeture provisoire de toutes les usines de fabrication de la farine de poisson à cause de leurs effets environnementaux négatifs et des odeurs liées à certaines activités des ses installations industrielles, soulignant que la ZFN et le ministère des Pêches et de l'Economie maritime ont mis sur pied une commission pour enquêter sur les activités de ces usines afin de n'autoriser que celles parmi elles qui respectent le cahier des charges.

La réunion du Conseil supérieur d'orientation a examiné également le système de la ZFN relatif aux recettes fiscales et douanières de l'Etat qui se sont améliorées malgré la suppression des barrières douanières au niveau de la ZFN et cela résulte de l'augmentation des taxes fiscales sur la valeur ajoutée du fait de la présence accrue des sociétés agréées par la ZFN.

Il a souligné que la réunion a apprécié le système économique et de gouvernance spécifique à la ZFN basé sur la faisabilité économique et la rentabilité financière de l'ensemble des projets structurels.

Il a indiqué lors de son intervention que la réunion du conseil supérieur a été l'occasion de rappeler les objectifs qui ont amené le Président de la République a donné le coup d'envoi de ce projet, de faire le point des réalisations effectuées durant les quatre années passées et de prendre connaissance des difficultés et des perspectives d'avenir de ce projet ambitieux.

