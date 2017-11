Congo-Kinshasa: La journée «ville morte» bien suivie à Bukavu

En tout cas, pour Héritiers de la justice, l'organisation protestante de défense des droits de l'homme, il est important que le gouvernement et la Commission électorale répondent aux aspirations démocratiques de la population et entendent l'appel lancé aujourd'hui depuis Bukavu sous peine de risquer à l'avenir une radicalisation, y compris à Bukavu, ville connue pour son caractère pacifique.

Si ces journées d'action depuis le début de la semaine sont à l'initiative du collectif d'actions de la société civile qui regroupe les mouvements citoyens et des organisations de défense des droits de l'homme, à Bukavu, sans l'aval de la Coordination de la société civile et surtout le soutien du parti d'opposition UNC de Vital Kamerhe, un tel résultat aurait été difficile à obtenir. Vital Kamerhe, qui a récemment demandé à son délégué de quitter le gouvernement, marque de plus en plus ouvertement son hostilité au glissement électoral et son parti à Bukavu a relayé l'appel à la journée « ville morte ».

