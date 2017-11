Burkina Faso: 6e étape Tour du Faso 2017 - Benjamin Stauder toujours en jaune

Il est dans le championnat moldave il y a plus d'une décennie. Quoi de plus normal que Benjamin Wilfried entre… Plus »

Une quinzaine au total, ce groupe de fuyards a maintenu le cap jusqu'au second sprint intermédiaire à Tioyo, enlevé cette fois par Salif Bikienga. Yacouba Ouédraogo s'est contenté de la seconde place. Otto Jan Henrik s'est accaparé de la 3e place. Ce groupe a été vite rattrapé par celui des poursuivants. Le dernier point chaud, celui de Bouroum-Bouroum à 27km de l'arrivée a été enlevé par Jansen Tom suivi du Marocain Sabbahi Lahcen et de Yacouba Yaméogo. L'écart entre ce groupe de tête et le reste du peloton était de 30s.

