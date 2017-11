Mauritanie: «Mohammed VI-A», le premier satellite marocain de reconnaissance sera lancé le 8 novembre prochain

Une entrée dans l'ère du satellite qui est une avancée grandiose sur ses voisins directs y compris l'Espagne, sachant que ce dispositif, piloté depuis le Royaume, servira en réalité aussi bien aux sécuritaires (surveillance des frontières, eaux territoriales, Polisario, terrorisme, trafics de drogue, etc.) que pour des activités civiles (intempéries, feux de forêt, sécheresse, inondations etc.).

Premier modèle d'une paire commandée en 2013, «Mohammed VI-A» (une appellation pour désigner ce premier satellite marocain qui ne peut pas être le fruit du hasard mais doit correspondre à une décision marocaine), sera placé sur orbite héliosynchrone. Il servira notamment aux activités cartographiques et cadastrales, à l'aménagement du territoire, au suivi des activités agricoles, à la prévention et à la gestion des catastrophes naturelles, au suivi des évolutions environnementales et de la désertification ainsi qu'à la surveillance des frontières et du littoral.

Et le communiqué de préciser que le lancement sera effectué depuis le Site de Lancement Vega (SLV) à Kourou en Guyane française à 22h42min31s, heure de Kourou, (01 h 42 m 31 s en Temps Universel), soulignant que la durée nominale de la mission (du décollage à la séparation du satellite) est de 55 minutes et 33 secondes.

Selon un communiqué d'Arianespace, daté du 31 octobre 2017, «pour son dixième lancement de l'année, et le onzième avec le lanceur Vega depuis le début de son exploitation au Centre spatial guyanais en 2012, Arianespace mettra en orbite le satellite MOHAMMED VI - A. Ce satellite d'observation de la Terre pour le Royaume du Maroc a été développé par le consortium Thales Alenia Space en tant que mandataire et Airbus en co-maîtrise d'œuvre.»

