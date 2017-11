Afrique: Liberté de presse dans le continent - Voici les prédateurs et les protecteurs

26è, le Ghana présente une fiche bien meilleure. Reporter sans Frontière reconnaît l'existence d'un pluralisme et d'une indépendance de la Presse. Mais là aussi, depuis 2014, RSF signale une dégradation des conditions de travail des médias au Ghana. Un tableau moins reluisant peint sous l'ancien régime de John Dramani Mahama. Sous son mandat, le Ghana a connu des « arrestations de journalistes et des raids menés contre des médias », a relevé RSF. Au Cap-Vert, « le dernier procès pour diffamation remonte en 2002 », souligne RSF qui classe le pays au 27è rang juste derrière le Ghana. A eux trois, la Namibie, le Ghana et le Cap-Vert sont l'espoir de la liberté de Presse en Afrique.

Le pays de Mohammed VI a détenu quatre journalistes citoyens. Tous sont emprisonnés entre mai et août 2017. L'Algérie enregistre un détenu. Même quota pour l'Egypte, l'Ethiopie, la Mauritanie. En 2017, dans le monde, 47 journalistes; 5 journalistes citoyens de même que 8 collaborateurs de médias ont été tués. 167 autres journalistes croupissent en prison. 113 journalistes citoyens restent détenues et 13 collaborateurs sous les verrous.

Au Cameroun, au Congo-Brazzaville, au Niger, en Lybie, en RDC, en Somalie, au Tchad, Reporter Sans frontière recense au moins un journaliste emprisonné. Alpha Bary, le 30 mars au Niger ; Mahmoud Hussein Jomaa de Al Jazeera le 23 décembre 2016 en Egypte ; Hamid El Mahdaoui le 25 juillet 2017 au Maroc ; Shiferraw Insermu de Ethiopian Television, le 22 avril 2004 en Ethiopie... la liste et les dates sont bien longues et le tableau sombre pour la liberté de Presse de Presse sur le continent.

Le 14 octobre 2017, Ali Nur Siad-Ahmed, freelance cameraman de Vox of Africa est tué en Somalie. Un mois plus tôt, le 13 septembre 2017, c'est Abdullahi Osman moalim de Codka Hiraan et Jubbaland Tv qui est tué. Ce qui fait pour la seule Somalie deux assassinats ! L'autre pays dangereux pour la liberté de Presse est le Sud-Sudan avec un mort, Allen Christopher tué le 26 août 2017.

Copyright © 2017 This is Africa. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.