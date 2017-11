Cote d'Ivoire: Fête nationale de la Turquie - Esra Demir salue les efforts du gouvernement pour la pacification du pays

Esra Demir, ambassadeur de Turquie en Côte d'Ivoire, a saisi l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, ce 30 octobre, et la présence des ministres Albert François Amichia (Sports et Loisirs), Mariatou Koné (de la Femme, de la Solidarité et de la Promotion de l'Enfant) et Souleymane Diarrassouba (du Commerce et de la Promotion des Pme), pour saluer "les efforts du gouvernement dans la pacification du pays, après le départ définitif de l'Organisation des Nations unies en Côte d'Ivoire (Onuci)". Laquelle a, selon elle, bénéficié de l'appui logistique et financier de la Turquie.

Elle s'est également félicitée de l'excellence des relations bilatérales entre son pays et la Côte d'Ivoire dont le point d'orgue a été la visite d'Alassane Ouattara en Turquie en mars 2015 et celle de Recep Erdogan en Côte d'Ivoire en février 2016 ; sans oublier les visites des officiels et hommes d'affaires turcs en Côte d'Ivoire et vice versa.

Elle se dit d'autant plus satisfaite de ces relations qu'à la suite de la visite de son Président au pays d'Houphouet Boigny dix-huit accords avaient été signés, touchant des domaines aussi variés que l'économie, le commerce, la sécurité, le tourisme ainsi que les questions consulaires.

Quant aux échanges commerciaux, ils sont passés, à l'en croire, de 200 en 2011 à 360 millions de dollars en 2016, avec pour objectif un milliard de dollars en 2020 ; objectif fixé par les deux Présidents.

"Un objectif possible", au dire de la diplomate, qui ajoute que les entreprises turques ont déjà investi, ces dernières années, plus de 100 millions de dollars en Côte d'Ivoire, créant ainsi de nombreux emplois pour les Ivoiriens. En outre, chaque année, ce sont une vingtaine de bourses qui sont offertes aux étudiants ivoiriens.

Un tirage au sort, sur initiative de la compagnie Turkish airlines, a permis à deux personnes de bénéficier de deux billets d'avion aller-retour Abidjan-Istambul, dont un en classe économique.

Le ministre Albert François Amichia des Sports et des Loisirs a représenté le gouvernement ivoirien à cette cérémonie. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Albert Mabri Toikeusse, figurait parmi les invités de la diplomate.

Rappelons que la Côte d'Ivoire et la Turquie ont établi leurs relations diplomatiques en 1964.