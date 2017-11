Burkina Faso: LONAB - Le jubilé d'or célébré lors d'un dîner gala

La Loterie nationale burkinabè a organisé, le vendredi 27 octobre 2017 à Ouagadougou, un dîner gala pour la célébration de ses 50 ans.

Débuter au mois de juillet, la Loterie nationale burkinabè (LONAB) poursuit ses activités entrant dans le cadre de la célébration de ses 50 ans.

A cet effet, elle a organisé un dîner gala le vendredi 27 octobre 2017 à Ouagadougou, dans la salle des banquets de Ouaga 2000. La soirée a été marquée par une prestation d'artistes burkinabè que sont Donsharp, Tiness la déesse, Ahmed Smani et Floby.

Pour le directeur général de la LONAB, Simon Tarnagda, l'intérêt de cette célébration du jubilé d'or de la LONAB est porté sur la contribution au développement socio-économique par le soutien des populations.

Pour ce faire, il a indiqué que les activités menées depuis le mois de juillet dernier sont, entre autres, des plantations d'arbres sur l'ensemble du territoire burkinabè, des campagnes de dépistages du cancer du sein dans les régions, des dons d'infrastructures scolaires et de matériels et la réfection de l'infirmerie de la Maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou (MACO).

De son avis, la LONAB au cours des cinq décennies a réalisé des avancées telles qu'un chiffre d'affaires de 30 millions de FCFA en 1967 à 110 milliards en 2016, un personnel de 15 à 264 agents et des investissements socio-économiques cumulés s'élevant à plus de 20 milliards.

«La nationale des jeux verra son personnel renforcer dans les mois à venir», a-t-il lancé. De plus, il a mentionné qu'avec une dizaine d'agences de vente privées au départ, la société compte aujourd'hui plus de 3 000 gérants de club et d'aides guichetières.

A l'entendre, la mise œuvre du plan stratégique 2016-2026 et la démarche qualité sont autant de défis à relever pour la nationale des jeux. Le directeur général a aussi souligné que dans le souci d'assurer sa mission, la LONAB s'est dotée d'un plan stratégique de développement couvrant la période 2016-2026.

En effet, M. Tarnagda a dévoilé six axes stratégiques qui ont été dégagés et identifiés à savoir, le renforcement de la gouvernance, le développement des ressources humaines, l'expansion de l'agence commerciale et l'optimisation des ressources financières.

Il a, par ailleurs, affirmé que la LONAB entend satisfaire sa clientèle, avec l'obtention de la certification ISO 9001 version 2015. Au cours de la soirée, 20 agents ont été distingués pour leurs dévouements au travail.

Cultiver l'excellence

Ils ont été élevés au rang de chevaliers de l'Ordre du mérite de l'économie et des finances. Selon la représentante du Premier ministre, Rosine Coulibaly, la LONAB est l'une des sociétés d'Etat qui soutient les initiatives du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des populations burkinabè.

Elle a félicité la direction générale de la LONAB pour ses 50 ans et pour les efforts consentis. Elle a également rendu un hommage aux pionniers de la LONAB. D'après Mme Coulibaly, pour conduire une politique, il est nécessaire de mettre en œuvre une feuille de route afin de déterminer les actions à entreprendre, les moyens à mobiliser et les échéances à planifier.

Elle s'est réjouie de la nouvelle orientation entreprise par la LONAB à accroître ses capacités opérationnelles pour atteindre ses objectifs avec efficacité et efficience. La représentante du chef du gouvernement a exhorté les travailleurs à inscrire leurs actions dans cette dynamique qui consiste à cultiver l'excellence dans leurs tâches.

Elle a souhaité leur implication dans le plan stratégique qui va contribuer à la mise en œuvre du PNDES pour l'éradication de la pauvreté. Cela placera l'économie burkinabè dans une trajectoire de croissance durable forte et inclusive.

Elle a également félicité les récipiendaires et la force de vente de la LONAB. « On n'a pas besoin de démontrer ce que la LONAB apporte comme contribution dans l'économie du Burkina », a-t-elle lancé.

Très ému le représentant des récipiendaires, Jean Zida, a formulé des vœux de longévité à la LONAB.

« C'est une joie, une fierté pour nous et une reconnaissance de la part de nos responsables», a-t-il affirmé. Pour lui, cette reconnaissance est une invite à travailler plus pour atteindre les objectifs de la société.