Cote d'Ivoire: Vavoua - Le conseil café-cacao offre 300 kits scolaires aux élèves

Le délégué régional du conseil café-cacao du Haut-Sassandra Amon Guy Roger de Vavoua, a remis 300 kits scolaires au préfet dudit département Légré Koukougnon, le samedi dernier, lors du lancement de la campagne cacaoyère.

Destiné aux élèves des écoles primaires dudit département, chaque kit est composé de cahiers, de stylos, de crayons, le tout dans un cartable.

En recevant ce don, le préfet Légré Koukougnon a remercié le conseil café-cacao non sans demandé au directeur régional d'en offrir un peu plus l'année prochaine car, explique-t-il, le département de Vavoua est plus vaste et plus peuplé que certaines régions de notre pays.

L'année dernière, le conseil café-cacao a offert une ambulance, des pompes hydrauliques villageoises et a reprofilé plusieurs pistes rurales dans le département de Vavoua.

Amon Guy Roger a exhorté producteurs et opérateurs économiques du secteur à améliorer la qualité du cacao dans le département de Vavoua. « Vavoua fait du volume et non de la qualité », déclare-t-il.

Il a rappelé que l'année dernière, aucune coopérative de Vavoua n'a été nominée au niveau des prix décernés aux meilleurs opérateurs cacao à cause de la mauvaise qualité du cacao provenant de ce département.

En réponse à cette préoccupation le directeur régional a expliqué qu'à l'issu de la campagne précédente, bien que la ville de Vavoua soit première dans la production du cacao dans le Haut-Sassandra avec plus de 83 000t, elle est "malheureusement" dernier au niveau de la qualité du cacao produit avec une sous grade 6.

Le préfet Legré Koukougnon a exhorté tous les opérateurs du cacao à faire en sorte que Vavoua soit citée en exemple. Il a demandé à tous de demeurer premier au niveau de la quantité et surtout de la qualité.

Il a précisé qu'il attache du prix aussi au respect strict du prix garanti bord champ du kilogramme de cacao de 700fr, car, explique le DR, le gouvernement ivoirien a fait d'énormes sacrifices pour fixer ce prix aux producteurs.