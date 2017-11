Cote d'Ivoire: BOA - La performance financière générale du groupe est en hausse

Pour les responsables de Boa cette présentation sera la première d'une série, qui se fera soit de façon semestrielle ou annuelle. Et laquelle les institutionnels, analystes financières, la presse financière etc seront toujours associés.

Et elle doit être axée sur des éléments de la politique de dividende, l'absence d'atteinte des objectifs, les informations non privilégiées qui peuvent avoir un impact négatif sur les sociétés cotées etc.Il a, à cet effet, révélé que la situation de la plupart des sociétés cotées à la Brvm s'est améliorée.

C'est la Boa Côte d"Ivoire qui a connu la plus grande progression du résultat net (17,5%), suivie du Niger (13%). Tandis que le Sénégal et le Burkina Faso sont à une hausse de 9,5%.Et 5,5% au Mali.

Ces informations ont été données lors de la présentation des résultats et les perspectives des six filiales cotées à la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm), le mardi 31 octobre, à Abidjan-Cocody.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.