Le collectif des Togolais vivant au Burkina Faso a organisé, le samedi 28 octobre 2017 à Ouagadougou, une Assemblée générale (AG) d'information et de sensibilisation sur la situation socio-politique de leur pays.

Le Togo, pays voisin du Burkina Faso, est plongé dans une grave crise socio-politique depuis plus de deux mois et cela a engendré des pertes en vies humaines, des blessés et des dégâts matériels. C'est au vu de cette situation que le collectif des Togolais vivant au Burkina Faso a voulu apporter sa contribution pour une sortie de crise.

En effet, le collectif a organisé, le samedi 28 octobre 2017, à Ouagadougou, une Assemblée générale (AG) d'information et de sensibilisation sur la situation socio-politique de son pays. Il entend mobiliser des fonds pour venir en aide aux blessés.

Selon les membres du collectif, la cause de la crise togolaise est la revendication du retour à la Constitution d'octobre 1992 qui stipule que «nul ne peut exercer plus de deux mandats» (article 59 de la Constitution).

Les manifestants demandent aussi à entendre les participants à l'AG, la démission du président de la République qui a régné, avec son père, pendant plus de 50 ans au pouvoir.

Le coordonnateur du collectif des Togolais vivant au Burkina Faso, Cisco Kuassi Amega, a indiqué que depuis quelques semaines le Togo a connu un sursaut d'une grande majorité du peuple togolais qui réclame au prix du sang de ses filles et fils le retour à la Constitution d'octobre 1992 plébiscitée à plus de 97% à la représentation nationale. Ainsi, pour lui, les manifestations ont pris une autre tournure étant causé d'énormes dégâts.

«Malheureusement ces manifestations pacifiques ont connu une répression de l'armée togolaise occasionnant des pertes en vies humaines, des blessés graves, des déplacés et surtout plusieurs arrestations arbitraires suivies d'emprisonnements», a-t-il expliqué.

Il a poursuivi en relevant : «Nous dénonçons ces traitements et manifestons notre soutien indéfectible à tous les militants de la noble et juste cause sur tout le territoire et partout ailleurs dans le monde».

C'est en cela que Michel Efoegan, membre du bureau du Collectif des Togolais vivant au Burkina Faso a justifié l'initiative.

«C'est dans cette optique que nous vous appelons à une cotisation et à une mobilisation de fonds à l'instar des autres Togolais de par le monde entier.

Pour ce faire, un compte Orange money du numéro 75 04 04 04 et un cahier de comptes sont mis à la disposition de toute personne de bonne volonté», a-t-il lancé.