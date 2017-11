Cote d'Ivoire: Eléphants - Le double rêve de Wilfried Zaha

Ce sera également le premier contact véritable entre l'attaquant de Crystal Palace et Marc Wilmots, le sélectionneur des Éléphants. « Je n'ai pas encore parlé avec lui, mais le plus important c'est d'être disponible pour l'équipe.

Devenu international ivoirien il y a seulement un an, Wilfried Zaha a disputé quelques matchs avec les Éléphants et participé à la dernière coupe d'Afrique des nations au Gabon en 2017. Mais souvent contrarié par les blessures, l'ancien joueur de Manchester United n'a jamais disputé de rencontre avec la sélection en Côte d'Ivoire.

Il y a quatre ans, je n'étais même pas international et aujourd'hui je suis à 90 mn de me qualifier et participer à une Coupe du monde à 25 ans, c'est vraiment fou », a-t-il déclaré.

