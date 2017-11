Burkina Faso: Forces armées nationales - Union sacrée contre le terrorisme

Le 57e anniversaire de la création de l'armée nationale a été célébré, le mercredi 1er novembre 2017, à la Place de la nation de Ouagadougou, sous le patronage du Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, par ailleurs chef suprême des armées.

Les Forces armées nationales (FAN) soufflent leur 57e bougie, dans un contexte de montée en puissance des actes terroristes au Burkina Faso.

Cet anniversaire, placé sous le thème circonstanciel : « L'armée et la nation, solidaires face aux défis sécuritaires du moment », a été célébré le mercredi 1er novembre 2017, à la Place de la nation de Ouagadougou, endroit où la première prise d'armes du pays avait eu lieu. Marquée par un cérémonial de décoration de 72 «valeureux» soldats et un défilé militaire et paramilitaire, cette célébration a permis de poursuivre la réflexion sur les défis sécuritaires actuels.

« Les actes terroristes qui visent en priorité les infrastructures sociales, économiques et sécuritaires de notre pays, ont dévoilé les intentions réelles de leurs auteurs et il n'est pas exagéré aujourd'hui d'affirmer que nous sommes face à une tentative de déstabilisation de notre pays, contre laquelle toutes les forces vives de la nation doivent se mobiliser pour apporter la réponse appropriée », a dit le ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants, Jean-Claude Bouda.

Pour lui, le thème de la célébration du 57e anniversaire sonne comme « un appel à tous les citoyens et citoyennes pour une mobilisation contre toutes les forces terroristes ». Malgré le déploiement d'unités de l'armée dans les zones ciblées par les forces du mal, a-t-il regretté, les populations continuent de subir les effets de la barbarie.

« A ce niveau, seules les actions anticipatives menées avec le concours de la population, à travers le renseignement et une meilleure organisation de notre dispositif d'intervention, peuvent nous assurer une victoire certaine», a fait observer le ministre en charge de la Défense.

M. Bouda a insisté sur le fait que sans la collaboration « active » et « intelligente » des populations, l'action des forces de défense et de sécurité ne saurait être efficace.

Du projet de loi de programmation militaire

Il a, par ailleurs, salué l'« importante » contribution des soldats à la construction d'un Burkina prospère, tout en les assurant de la poursuite des efforts du gouvernement pour leur offrir un cadre de vie et de travail décent.

Le ministre Bouda a, d'ores et déjà, évoqué l'approbation du projet de programmation militaire, issue du plan stratégique pour la réforme 2018-2022 par l'exécutif. A l'écouter, ce projet, censé solutionner les besoins d'infrastructures, de matériels et d'équipements des FAN, sera soumis « très bientôt » à l'Assemblée nationale pour examen et adoption.

« De plus, la réforme envisagée du secteur de la sécurité viendra parachever cette architecture pour assurer la protection et la défense du territoire, des personnes et des biens », a ajouté M. Bouda.

Toujours au chapitre des perspectives et sur le plan régional, le chef du département de la Défense a fait part de l'enjeu pour le Burkina de réussir l'opérationnalisation de la force conjointe du G5-Sahel, dont l'état-major a été installé, pour apporter une réponse « collective », « adaptée » et « évolutive » dans la lutte contre le terrorisme.

Pour sa part, le chef d'Etat-major général des armées, le général de brigade Oumarou Sadou, a fait montre de compassion envers ses frères d'armes tombés au combat et de détermination pour faire face à l'ennemi.

« Je voudrais profiter de la commémoration du 57e anniversaire pour saluer l'engagement et le sacrifice de toutes nos unités, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Je suis compatissant à tous ceux qui sont tombés les armes à la main pour défendre notre territoire, à leurs familles et aux frères d'armes.

Je souhaite que le thème de la célébration puisse être concrétisé partout où nos unités seront. Chacun de nous a un rôle. Nous serons partout où le devoir va nous appeler », a déclaré le haut gradé.