Afrique de l'Ouest: Ports de Tema et de Takoradi - Le Ghana offre de nouvelles opportunités aux Burkinabè

Le secrétaire aux relations extérieures et intérieures de l'union des conducteurs routiers du Burkina Faso, Mamadou Bamogo, a apprécié les efforts consentis pour soulager les routiers burkinabè dans les ports de Tema et de Takoradi.

De son avis, ce forum offre aux deux pays l'opportunité d'échanger et d'identifier les leviers à actionner pour booster leurs relations. Pour ce faire, la chambre de Commerce et d'industrie du Burkina Faso a salué la dématérialisation des procédures dans les différents ports depuis le 1er septembre 2017.

A l'entendre, ce forum a été l'occasion de rencontrer de nombreux acteurs comme la douane, les importateurs, les chauffeurs et la chambre de commerce dans le but de résoudre de nombreuses préoccupations. « Nous sommes satisfaits car des solutions ont été trouvées et grâce à ce forum nous allons améliorer davantage la qualité de nos services », s'est réjoui M. Ansah.

