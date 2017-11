Bénin: Lancement du recensement national dans le pays

Elle est à la fois un exemple et un modèle. Sa réussite force l'admiration et son humilité,… Plus »

Les Béninois et les étrangers vivant au Bénin peuvent se faire recenser dans l'un des 1 500 centres prévus à cet effet, avec une pièce d'état civil ou des témoins. L'opération va durer six mois.

Mobilisés par les chefs de quartier et les messages radio-télé, les habitants du quartier Akpakpa prennent leur mal en patience. C'est le début du recensement et il y a deux agents pour remplir les formulaires, plus un opérateur chargé de prendre la photo et les empreintes.

Joseph Djogbenou, ministre de la Justice et président de la commission de supervision du RAVIP, a pris le récépissé qui prouve son enregistrement. Le numéro d'identification qui lui sera attribué le suivra partout. « C'est à partir de ce numéro que tous les actes de la vie civile, de la vie politique, seront accomplis. Et cela va déboucher sur une carte nationale d'identité numérique. C'est l'un des actes importants de notre entrée dans la modernité », assure-t-il.

