Congo-Brazzaville: Des idées pour une bonne organisation du prochain championnat congolais

Le pays occupe le 179e rang contre le 177e cette année et le 176e l'année dernière, selon le… Plus »

On propose aussi la mise en place des équipes de jeunes pour les équipes engagées et aussi que les clubs de l'élite aient des coaches répondant aux critères de la CAF.

Les participants de cette assise ont suggéré que la fédération doit envisager de donner des dates exactes du début et de la fin du championnat, de mettre en place un calendrier du championnat conforme à celui des compétitions internationales. Ils demandent que le championnat se dispute uniquement les week-ends et ceci dans l'après-midi.

Un atelier a eu lieu les 30 et 31 octobre derniers à Brazzaville au Congo dans le but de faire le bilan de la saison écoulée et de faire des suggestions pour l'amélioration de la qualité du championnat prochain.

