Maroc/Egypte: Ligue des Champions - Le WAC compte sur son public pour venir à bout d'Al Ahly

Le Wydad joue la finale retour de la Ligue des Champions, samedi prochain à Casablanca. Le WAC compte sur le soutien de tout un pays pour monter sur le toit de l'Afrique.

Pour le compte du match aller de la finale de la Ligue des Champions d'Afrique de football, samedi 28 octobre, au stade Bourj Al Arab à Alexandrie, le Wydad de Casablanca a ramené un précieux nul face à Al Ahly. Le suspense reste entier, samedi dernier, après la manche aller entre les Egyptiens d'Al-Ahly et les Marocains du Wydad Casablanca, qui se sont quittés sur un résultat nul (1-1).

Les Rouges et Blancs ont actuellement un avantage, grâce à ce but marqué à l'extérieur. Rendez-vous le samedi 4 novembre, au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, pour cette grande finale! Les Rouges ont déjà fait un grand pas avec un match nul à Alexandrie, la semaine dernière, mais le plus dur reste à faire lors de la deuxième manche à Casablanca.

Le match retour se déroulera le week-end prochain, le 4 novembre, à Casablanca, où le Wydad a remporté ses six matches de Ligue des champions cette saison, notamment en quarts de finale où il a gagné 1-0 pour éliminer le tenant du titre, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Et le WAC compte sur son public pour jouer le rôle 12ème homme afin de remporter le trophée continental.

Selon nos confrères de sport.le360, « le match de ce samedi a un enjeu et une tension qui n'a rien à voir avec les trois derniers. La finale retour sera plus stressante, plus tendue que la finale aller, et le WAC a donc besoin de soutien populaire. Sentir que tout le pays est derrière, toutes ses composantes, sportives et politiques. Une finale de C1 ne se joue pas tous les jours, et le WAC jouera pour le titre qui lui tend les bras ce week-end. Mais rien n'est acquis face à un adversaire aussi expérimenté, et aussi sûr de ses qualités mentales, physiques et techniques. L'expérience prouve qu'Al Ahly a déjà fait face à cette situation avec succès. Les joueurs du Wydad le savent, et ce n'est qu'avec le soutien populaire qu'ils espèrent, qu'ils pourront surmonter ce dernier obstacle avant le sacre suprême. En plus des 45.000 voix qui seront pour les Rouges samedi prochain, les joueurs doivent recevoir des messages de soutien de la part de leur public et de tous les Marocains. »

Le Wydad est beaucoup moins titré que son opposant: les Marocains n'ont disputé que deux finales de la Ligue des Champions par le passé, l'emportant devant l'équipe soudanaise de Al Hilal en 1992, mais étant battus par l'Espérance de Tunis en 2011.