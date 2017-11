Congo-Brazzaville: Ecole des sous-officiers de Gamboma - Fin de formation de la 12e promotion

Le pays occupe le 179e rang contre le 177e cette année et le 176e l'année dernière, selon le… Plus »

Pendant le stage, les contenus pédagogiques ont été essentiellement caractérisés par des exercices techniques et de combat, des bivouacs, des marches, des raids, des tirs, des rallyes et tests de tous genres, des tournées d'intégration à l'environnement ainsi que des campagnes de conditionnement comportemental.

La fin de la formation a été marquée par la présence du général de division, René Boukaka, chef d'état-major général adjoint des FAC. Il avait à ses côté le sous-préfet et le maire de Gamboma, y compris les représentants des confessions religieuses ainsi que les notables. L'occasion était ainsi offerte au chef d'état-major général adjoint des FAC de se rendre compte du travail réalisé sans répit ni discontinuité, durant 22 mois de stage dans ce centre. S'adressant pour la circonstance aux jeunes sous-officiers d'active de cette promotion au cours de la cérémonie dite du triomphe, le commandant de l'école, le colonel Cyriaque Kanga a déclaré : « Les réflexes que vous avez acquis en ces murs sont ceux qui structurent et qui demeurent tout au long de votre carrière. Vous en aurez rapidement besoin car vous serez bientôt engagés dans des situations complexes ».

