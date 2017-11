Afrique: Coupe du monde U-17 - L'Angleterre consacrée, le Mali manque le podium

C'est aujourd'hui le 4e anniversaire de la disparition de nos deux collègues de RFI, Ghislaine Dupont et Claude… Plus »

C'est souvent rare que l'Afrique loupe de près le podium de la compétition, qui lui réussit souvent. Excepté les éditions 1989, 2003, 2005, 2011 et 2017, l'Afrique a toujours eu au moins un représentant au podium. En 1985, le Nigeria a remporté la compétition avant de rééditer l'exploit deux ans plus tard. En 1991, il cède le témoin au Ghana qui remporte son premier trophée mondial de la catégorie, avant que le Nigeria ne reprenne ses droits en 1993. Deux ans après, le Ghana lui succède à nouveau. Après, vient un passage à vide où l'Afrique se contentait du second rôle. Le Ghana se classe 2e en 1997 puis 3e en 1999. En 2001, le Nigeria échoue en finale avant de gagner en 2007, 2009, 2013 et 2015.

Sergio Gomez, auteur d'un doublé à la 10e minute et à la 31e, plaçait déjà l'Espagne sur la voie du succès. Mais les Anglais ont fait preuve d'une bonne réaction qui leur a permis d'inscrire cinq buts. Brewster a réduit le score à la 41e minute, Gibbs White a égalisé à la 58e, avant que Foden, lui aussi auteur d'un doublé, ne donne un avantage conséquent aux jeunes anglais à la 69e minute puis à la 88e. Mais avant, Guehi avait inscrit le 4e but à la 84e minute. Le Brésil, quant à lui, a remporté la petite finale face au Mali. Alan a ouvert le score à la 55e minute, puis Yuri a fait le break à la 88e.

