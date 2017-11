Congo-Brazzaville: Assistance humanitaire - 200 000 euros d'urgence au profit des déplacés du Pool

Le pays occupe le 179e rang contre le 177e cette année et le 176e l'année dernière, selon le… Plus »

L'apport italien aux nombreuses victimes du conflit du Pool intervient après celui des Etats-Unis et de la France. Il s'inscrit dans la logique d'une idée d'un « Téléthon » lancé par l'ambassadeur d'Italie au Congo, Andréa Mazzella, afin de venir en aide aux multiples personnes déplacées de ce département dont les besoins en produits alimentaires, en protection sociale et en soins de santé étaient estimés à près de 21 millions de dollars en juillet dernier.

L'aide d'urgence de l'Italie, par l'entremise de son ambassade au Congo, répond à l'appel aux donateurs lancé en juillet dernier, en synergie avec les agences du système des Nations unies. Via le Programme alimentaire mondial, elle a été mise à disposition du Fonds bilatéral d'émergence existant au sein de cette agence onusienne. Celle-ci se chargera des personnes défavorisées avec l'appui d'autres agences onusiennes, en collaboration avec des organisations non gouvernementales italiennes.

