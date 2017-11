Sénégal: Dak'Art 2018 placé sous le sceau "du renforcement des acquis" et de "l'innovation"

Le président du comité d'orientation, Baïdy Agne ambitionne de faire de la 13ème édition "plus et mieux" que la précédente qui dit-il, "a été un grand succès".

Les Rencontres scientifiques et professionnelles, a souligné Marième Ba Diop, "vont permettre de questionner toutes les problématiques liées à l'art contemporain et de donner à la critique le lieu de mieux affûter ces armes".

Elle dit espérer aussi que les "OFF" de Dak'Art conduite par Mauro Pétroni, dont l'appel à candidature sera lancé le 15 novembre prochain, labéliseront plus de 300 manifestations.

"Il y a un projet qui est l'initiative du peintre El Hadji Sy +El Sy+ qui est la +Collection des collectionneurs+ pour inscrire et développer cette attitude artistique, nous inviterons les collectionneurs à nous prêter leurs œuvres", a informé le directeur artistique de la Biennale de l'art africain contemporain, Simon Njami. "Un village des enfants sera érigé et animé par des artistes", a-t-il fait savoir.

"Je tiens à souligner que l'édition 2018 de la biennale sera, on n'en doute point, une édition marquante, placée sous le double sceau du renforcement des acquis et de l'innovation", a-t-il dit lors de la conférence de presse de lancement de la biennale organisée au Musée des civilisations noires.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.